USA vil revurdere saudisk forhold efter lussing fra olielande

Den amerikanske præsident, Joe Biden, vil revurdere USA's forhold med Saudi-Arabien.

Det oplyser Det Hvide Hus tirsdag, efter at en saudi-ledet koalition af olieproducerende lande for nylig besluttede at reducere produktionen af olie markant.

Det oplyser talsmand for det nationale sikkerhedsråd i USA John Kirby.

I sidste uge vakte de 13 lande i Organisationen for Olieeksporterende Lande (Opec) og deres ti allierede - også kaldet Opec+ - vrede i Det Hvide Hus. Det skete, da landene besluttede at reducere olieproduktionen med to millioner tønder om dagen fra november.

Beslutningen har øget frygten for, at oliepriserne kan stige.

- Præsidenten har været meget klar i mælet om, at dette er et forhold, som vi må fortsætte med at vurdere, og som vi er nødt til at være villige til at vende tilbage til.

- Særligt i lyset af Opec-beslutningen tror jeg, at det er der, han står, siger John Kirby til CNN.

Opec+ ledes af Saudi-Arabien og har også Rusland som medlem.

Med en mindsket olieproduktion i et i forvejen presset marked øges sandsynligheden for højere benzinpriser.

Det sker, mens den amerikanske regering forsøger at mindske Ruslands indtægter på energiområdet efter invasionen af Ukraine.

Beslutningen fra olielandene opfattes bredt som et slag i ansigtet på USA, især fordi Joe Biden i juli rejste til Saudi-Arabien og mødtes med kronprins Mohammed bin Salman.

John Kirby siger videre, at Biden er "villig til at arbejde med Kongressen for at gennemtænke, hvordan forholdet til Saudi-Arabien bør se ud fremover".

Kirbys bemærkninger kommer, dagen efter at den højtstående senator Bob Menendez opfordrede administrationen til at indstille samarbejdet med Saudi-Arabien.

Demokraten Bob Menendez, som er formand for Senatets indflydelsesrige udvalg for udenrigsforbindelser, ønsker blandt andet at sætte USA's våbensalg til saudiaraberne på pause.

- Som formand for senatets udenrigsudvalg vil jeg ikke give grønt lys til nogen form for samarbejde med Saudi-Arabien, før kongeriget genovervejer sin holdning med hensyn til krigen i Ukraine, sagde han.

Partnerskabet mellem USA og Saudi-Arabien kom i stand efter Anden Verdenskrig. Samarbejdet giver saudiaraberne militær beskyttelse til gengæld for amerikansk adgang til olie.

