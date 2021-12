USA vil sende 500 millioner gratis selvtest ud i landet

USA vil bekæmpe en igangværende coronabølge med store mængder selvtest og med en styrket vaccinationsindsats.

Det oplyser Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

- Vi har værktøjerne til at komme igennem den her bølge, siger en unavngiven kilde fra præsidentkontoret.

Det lyder desuden, at der ikke er planer om at indføre nye restriktioner.

I stedet vil der blandt andet blive indkøbt 500 millioner coronaselvtest. De vil fra januar gratis kunne bestilles af USA's borgere på en særlig hjemmeside, og det skal være med til at bryde smittekæderne i landet.

- Der er ikke nogen grund til at lukke ned for skoler eller for økonomien, siger kilden fra Det Hvide Hus og tilføjer, at hvis amerikanerne er vaccineret og bruger mundbind under rejse "kan de trygt fejre jul og ferie".

Det er særligt den nye omikronvariant, der i ruller ind over USA.

Omikron, der menes at være særlig smitsom, står i dag for omkring 73 procent af smittetilfældene i USA og er dermed den dominerende variant. Det er en stigning fra under 1 procent ved begyndelsen af december.

Præsident Joe Bidens administration vil foruden øget testkapacitet også inkludere åbning af nye vaccinationscenter.

Derudover vil kapaciteten i sundhedsvæsenet blive øget.

- Vi er forberedte på, hvad vi forventer bliver en stigning i antallet af ikkevaccinerede, der bliver indlagt de kommende måneder, lyder det.

En del af tiltaget indebærer, at der udsendes 1000 sundhedsansatte fra militæret til at hjælpe landets hospitaler.

/ritzau/Reuters