USA vil støtte Ukraines militær med langsigtet milliardpakke

USA vil på Ukraines uafhængighedsdag onsdag præsentere en ny militær hjælpepakke til det krigsramte land. Der er tale om en bistand til en værdi af cirka tre milliarder dollar.

Det oplyser kilder i den amerikanske administration ifølge AFP og andre nyhedsbureauer.

Tre milliarder dollar svarer til cirka 15,5 milliarder kroner.

Pengene skal gå til oplæring og udstyr til ukrainske styrker i de kommende år. Deriblandt droner, våben og andet udstyr, som muligvis først vil blive leveret om et eller to år.

Artiklen fortsætter under annoncen

USA har i forvejen ydet næsten 11 milliarder dollar i hjælp til Ukraines kamp mod de russiske styrker, der invaderede landet 24. februar.

Onsdagens selvstændighedsdag bliver dermed også en markering af, at Ukraine har holdt ud mod det russiske angreb i seks måneder.

Den nye pakke adskiller sig fra den tidligere militære bistand fra USA ved, at den er mere langsigtet. Formålet er denne gang at bidrage til at styrke Ukraines evne til at forsvare sig selv på mellemlangt og langt sigt.

Kilder oplyser til nyhedsbureauet AP, at pakken også har til hensigt at vise Ukraine, at USA er indstillet på at opretholde sin støtte til landet i lang tid.

Behovet for langvarig støtte til Ukraine er Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg, også inde på.

- Vinteren kommer, og den bliver lang. Det, vi ser nu, er en udmattelseskrig. Det er en kamp om viljen og logistikken. Derfor skal vi opretholde vores støtte til Ukraine på lang sigt, så Ukraine kan sejre som en suveræn og uafhængig nation, siger Stoltenberg ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Andre medlemmer af forsvarsalliancen vil også give nye hjælpepakker i anledning af uafhængighedsdagen.

Tyskland er ifølge kansler Olaf Scholz klar med 500 millioner euro. Blandt andet til luftværnssystemer, ammunition og pansrede køretøjer. Og Canadas premierminister, Justin Trudeau, har ifølge NTB varslet en pakke på 3,85 milliarder dollar til at styrke Ukraines politi- og sikkerhedsstyrker.

/ritzau/