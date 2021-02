USA vil støtte globalt vaccinationsprogram med milliarder

Præsident Joe Biden vil give tilsagn om fire milliarder dollar til det globale vaccinationsprogram Covax.

USA's præsident, Joe Biden, vil på et møde i G7-gruppen fredag giver tilsagn om at støtte det globale vaccinationsprogram mod covid-19, Covax, med fire milliarder dollar. Det svarer til 24,6 milliarder kroner.

Det oplyser embedsfolk i Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

De første to milliarder dollar vil blive frigivet i slutningen af februar, mens resten bliver fordelt over to år.

Det er ifølge AFP det første amerikanske bidrag til vaccinationsprogrammet.

- Vi mener, at det er absolut nødvendigt at bidrage til at få has på pandemien globalt, siger en ledende medarbejder i Det Hvide Hus.

Personen, der udtaler sig anonymt, oplyser, at selv om USA "prioriterer" det hjemlige behov for vacciner, så vil økonomisk hjælp til andre lande "mindske risikoen for alle i verden, deriblandt amerikanere. Ydermere vil det mindske risikoen for fremkomst af nye varianter af coronavirusset.

G7 omfatter syv lande - Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan og USA. Som det har været tilfældet under hele coronakrisen vil fredagens møde i gruppen bliver holdt virtuelt.

/ritzau/