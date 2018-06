USA vil tage jernhandsken i brug mod Syriens Assad

Rusland bør bruge sin indflydelse til at forhindre den syriske regering i at begå flere angreb, mener USA.

USA vil "tage hårde og passende midler" i brug som svar på den syriske regerings overtrædelser i det oprørskontrollerede område i den sydvestlige del af Syrien.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det sydvestlige Syrien, der grænser op til Jordan, er et af de sidste områder i landet, som den syriske regering fortsat ikke har kontrol over.

Syriens præsident Bashar al-Assads styrker har genvundet kontrollen over en stor del af de områder, som oprørsgrupper har kontrolleret, med hjælp fra russiske og iranske styrker.

Ifølge et medlem af FN's Sikkerhedsråd bør Rusland "bruge sin diplomatiske og militære indflydelse over den syriske regering til at stoppe angreb og tvinge regeringen til ikke at udføre flere militære angreb", oplyser det amerikanske udenrigsministerium.

Ministeriet oplyser videre, at USA desuden vil frigøre 6,6 millioner dollar til den syriske civile forsvarsfond, der består af 2900 frivillige hjælpe- og redningsarbejdere i Syrien. Redningsgruppen kendes også under navnet De Hvide Hjelme.

Flere end 500.000 mennesker er blevet dræbt i den syv år lange borgerkrig i Syrien.

I denne uge oplyste organisationen til forbud mod kemiske våben (OPCW), at der under to angreb i landet i marts sidste år blev brugt nervegas.

Angrebene fandt sted i det centrale Syrien.

- Sarin blev højst sandsynligt brugt som et kemisk våben, oplyste OPCW's fact-finding-eksperter ifølge nyhedsbureauet AP.

Den dødelige nervegas blev anvendt i Latamneh i provinsen Hama den 24. marts sidste år.

Dagen efter blev der med meget stor sandsynlighed anvendt klor nær hospitalet i Latamneh, hedder det.

