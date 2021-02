USA vil tilbage til Menneskerettighedsråd efter Trump-boykot

Udenrigsminister Anthony Blinken beder FN's medlemslande om at vælge USA tilbage til menneskerettighedsråd.

USA vil senere i år søge om optagelse i FN's Menneskerettighedsråd. Det siger den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, onsdag under et videomøde med rådet.

Det var et råd, som USA forlod i 2018 under tidligere præsident Donald Trump.

I sin henvendelse til FN's Menneskerettighedsråd siger Blinken, at præsident Joe Bidens regering vil arbejde på at fjerne, hvad han kalder FN-organets "uforholdsmæssige fokus" på Israel.

USA indtrådte tidligere på måneden som observatør i Menneskerettighedsrådet. Det var endnu en markering af, at Bidens regering søger mere samarbejde med resten af verden end hans forgænger.

- Jeg er glad for at kunne meddele, at USA vil søge om valg til Menneskerettighedsrådet for perioden 2022 til 2024. Vi beder ydmygt om støtte fra alle FN's medlemsstater til vores ønske om at vende tilbage til en plads i dette organ, siger Blinken.

Der sidder 47 lande i FN-organet. Der er valg til rådet næste gang i oktober. Kina og Rusland er blandt de nuværende medlemmer.

- Mens USA søger deltagelse igen, så opfordrer vi Menneskerettighedsrådet til at se nærmere på, hvordan det udfører sine opgaver. Det omfatter også dets uforholdsmæssige fokus på Israel, siger Blinken.

FN-organer blev oprettet i 2006. Det har som fast punkt på dagsordenen situationen i de palæstinensiske områder, der er besat af Israel.

Det er den eneste konflikt, som har sit eget punkt på møderne. Det har regeringer i USA, uanset om de var ledet af demokratiske eller republikanske præsidenter, været modstandere af.

Det er ofte blevet kritiseret af demokratiske lande, at lande med plads i rådet, der står bag voldsomme overgreb på deres egen befolkning, kan være med til at lægge linjen for menneskerettighederne.

/ritzau/Reuters