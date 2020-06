USA vil trække tropper ud af Irak over de næste måneder

Uden at sætte et egentligt tal på lover USA at trække tropper ud af Irak over "de kommende måneder".

USA har lovet at reducere antallet af soldater i Irak over "de kommende måneder".

Det sker efter samtaler i Iraks hovedstad, Bagdad, hvor Irak har skubbet på for en yderligere amerikansk tilbagetrækning.

- De to lande anerkender, at i lys af betydelige fremskridt i retning mod at eliminere truslen fra Islamisk Stat vil USA fortsætte med at reducere antallet af soldater i Irak, står der i en fælles meddelelse fra USA og Irak.

Der gives dog ikke noget tal, der specificerer, hvor stor reduktionen bliver.

- USA gentager, at landet ikke søger eller beder om permanente baser eller en permanent militær tilstedeværelse i Irak, står der.

Irak har på den anden side lovet at beskytte baser, hvor der er amerikanske soldater, efter en serie af raketangreb, som proiranske tropper beskyldes for at stå bag.

De to lande holdt torsdag den første strategiske dialog i mere end et årti, måneder efter at irakiske parlamentsmedlemmer krævede tilbagetrækning af USA.

Det gjorde de på grund af det amerikanske angreb den iranske topgeneral Qassem Soleimani på irakisk jord.

/ritzau/AFP