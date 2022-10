USA vil udkonkurrere Kina og holde Rusland ude

Der er en konkurrence i gang mellem de største lande om at definere en kommende epoke, mener USA.

Præsident Joe Bidens administration vil prioritere konkurrencen mod Kina, som USA ser som den eneste globale rival, selv om det også må arbejde på at inddæmme "et farligt Rusland".

- Æraen efter Den Kolde Krig er forbi, og der er en ny konkurrence i gang mellem de største lande om at definere, hvad der kommer nu, hedder det i en tale fra præsident Joe Bidens nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan.

Talen på Georgetown Universitet var ifølge AFP en præsentation af USA's nye sikkerhedsstrategi.

- 2020'erne kan blive et afgørende årti for USA og verden - det gælder reduktion af konflikter, fremme af demokrati over autoritære regimer og konfrontationen af truslerne fra klimaforandring, siger han.

- USA må fastholde en lille føring i konkurrencen med Kina, og det må holde et stadigt meget farligt Rusland i ave, siger han om den nye strategi.

Lanceringen af strategien blev forsinket af krigen i Ukraine, og Biden har måttet bruge det meste af sin tid på at samle USA's allierede til at bekæmpe Ruslands aggression mod nabolandet Ukraine.

- Krigen har ikke fundamentalt rokket ved Joe Bidens syn på udenrigspolitik, men den har spillet meget ind - med hensyn til at kommunikere med vores allierede og styrke demokratiet, siger Sullivan.

Han understregede, at Kina udgør en sikkerhedsrisiko på en række planer - ikke mindst i forbindelse med landets mange teknologiske fremskridt, hvormed det kommunistiske styre vil forme verden "ud fra dets autoritære model."

- Selv om Kinas benægter det, så søger landet et overherredømme, og det har ambitioner om at "skabe en indflydelsessfære" i den asiatiske stillehavsregion med henblik på at blive "verdens førende magt".

Biden har knyttet kampen mod Kina til sin vision om at styrke den amerikanske middelklasse, hvilket kræver store investeringer i USA's kapacitet til at udvikle højteknologi.

