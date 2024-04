Usædvanlig spredning af fugleinfluenza fundet blandt køer i USA

En undertype af fugleinfluenzavirus er fundet hos besætninger af malkekvæg i seks amerikanske stater.

Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

Da det er usædvanligt, at køer bliver smittet med den form for virus, følger Dansk Veterinær Konsortium udviklingen nøje, står det.

Selv om smitten har været relativ høj blandt køerne, er der endnu ingen grund til bekymring blandt danske landmænd, siger professor i veterinær virologi hos København Universitet Lars Erik Larsen.

- De danske landmænd skal ikke bekymre sig på nuværende tidspunkt. Det her er en meget usædvanlig hændelse, og der simpelthen for mange usikkerheder lige nu, siger han.

Det er for tidligt at sige noget om, om det er et isoleret amerikansk fænomen, eller om det er sket andre steder, forklarer Lars Erik Larsen.

Desuden er fire af virussens gener fra amerikanske fugle og altså ikke identisk med de vira, der er i danske fugle.

Udviklingen i USA er dog stadig bekymrende.

Det skyldes, at virussen opfører sig anderledes i køer og er smitsom, siger Lars Erik Larsen.

- Det, der er bekymrende, er, at op til 10-15 procent af køerne i de ramte besætninger har influenzaen. Dertil at der er vildt meget virus i mælken.

- Det er bekymrende, fordi det tyder på, at den måde virussen opfører sig i køer, er meget anderledes.

Han forklarer, at der endnu ikke er fundet svar på, hvorfor der er så meget virus i mælken, men at det kan være en forklaring på, hvorfor at den har spredt sig til så mange.

Man ved endnu ikke, om der har været smitte mellem køerne, eller om de er smittet af en fælles kilde. Det er også uklart, om smitten har spredt sig mellem de ramte besætninger, eller om det er uafhængige hændelser.

I Danmark har smitten af fugleinfluenza de seneste år især hærget blandt kalkuner og høns.

Men der bliver også fundet mere og mere smitte blandt vilde pattedyr som ræve og sæler, siger Lars Erik Larsen.

Ud over hos køerne er virussen også fundet hos en kat og i et enkelt tilfælde hos et menneske i USA.

