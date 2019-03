Usædvanligt at evakuere passagerer på krydstogtskib

Passagerer skal blive på skibe ved ulykker, siger ekspert. Norsk evakuering skyldes særlige omstændigheder.

Krydstogtskibet Viking Sky kæmper med motorproblemer og dårligt vejr ud for Norges kyst.

1300 passagerer er ved at blive evakueret.

Hans Otto Holmegaard Kristensen, som er ingeniørforeningen IDA's ekspert i skibsdesign, fortæller, man normalt forsøger at holde passagerne på skibet i situationer som denne.

- Når du har overblik over situationen og ved, at skibet ikke synker, er der ikke grund til at sætte folk i redningsbåde, forklarer han.

- Man udsætter folk for en risikabel handling, fordi de bliver sat ud i en meget mindre båd.

Det dårlige vejr øger risikoen for, at redningsbådene driver mod land og forulykker.

Hans Otto Holmegaard Kristensen vurderer, at det er grunden til, man har sendt redningshelikoptere til Viking Sky.

Det er lykkedes skibet af genstarte en af motorerne, og lokale inde på land fortæller, at skibet har kastet anker.

Hans Otto Holmegaard Kristensen vurderer, at man evakuerer passagerne, fordi man ikke kan være sikker på, at ankeret holder.

- Ankerets opgave er at stoppe skibet, når det er ukampdygtigt, så det ikke driver mod kysten. Man smider ankeret, når alt andet ikke virker.

- Men hvis ankeret pludselig knækker, og skibet begynder at drive, så har man ikke lang tid til at få alle 1300 passagerer væk. Så kaptajnen skal gøre sig mange overvejelser.

Der har gennem lørdagen været dårligt vejr langs store dele af den norske kyst.

Det dårlige vejr har stor betydning for et krydstogtskib som Viking Sky.

- Det er særdeles farligt, når maskineriet sætter ud, og skibet ikke kan manøvrere, siger Hans Otto Holmegaard Kristensen.

- Den slags skibe er kendetegnet ved en enorm overbygning, så det bliver meget påvirket af dårligt vejr.

Skibet befinder sig lidt over fire kilometer fra land ud for Hustadvika, der ligger nord for byen Molde.

Viking Sky sejler under norsk flag og blev bygget i 2017.

Der er sendt skibe til stedet, og helikoptere er i luften.

