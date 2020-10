I dag får den amerikanske antiabortbevægelse sine drømme opfyldt, når Senatet efter alt at dømme godkender Amy Coney Barrett som ny højesteretsdommer. Selvom hun ikke har sagt det under høring, er håbet, at højesteret med hende vil udvande abortretten. ”Vi rider på en sejrsbølge,” siger den kendte aktivist Abby Johnson