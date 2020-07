USA's ældste højesteretsdommer er indlagt med mulig infektion

USA's højesteretsdommer Ruth Ginsburg har en længere sygdomshistorik bag sig. Tirsdag er hun igen indlagt.

USA's 87-årige højesteretsdommer, Ruth Bader Ginsburg, er blevet indlagt til behandling for en mulig infektion.

Det oplyser en talsmand ifølge det amerikanske medie CNN.

- Dommer Ginsburg blev indlagt tirsdag morgen på Johns Hopkins Hospital i Baltimore til behandling for en mulig infektion.

- Hun blev sent mandag undersøgt på et hospital for feber og kulderystelser, siger talsmanden Kathleen Arberg til CNN.

Ginsburg er en af de fire dommere i Højesteret, der betragtes som liberale. De fem øvrige betragtes som konservative.

Præsident Donald Trump siger til journalister tirsdag, at han ønsker god bedring til Ginsburg, som han mener, har truffet "gode afgørelser" gennem tiden.

Hendes helbred følges tæt i USA. Hvis hun skulle blive så svag, at hun må træde tilbage, vil det betyde, at Trump kan udpege endnu en kandidat til den magtfulde domstol.

Trump har i sin tid som præsident allerede udpeget to konservative dommere til Højesteret. Det drejer sig om Brett Kavanaugh og Neil Gorsuch.

Den aldrende dommer har en længere sygdomshistorik bag sig.

I august sidste år blev hun for anden gang behandlet for kræft, da hun havde en ondartet svulst på bugspytkirtlen.

I november 2018 faldt hun og brækkede tre ribben. I forbindelse med undersøgelserne af skaderne fra faldet opdagede lægerne lungekræft hos dommeren.

I februar 2019 vendte hun tilbage til posten som højesteretsdommer, efter at hun havde gennemgået en operation for lungekræft.

Ginsburg har også i 1999 og 2009 gennemgået behandling for andre kræfttyper.

Ruth Bader Ginsburg blev udpeget som højesteretsdommer i 1993 af daværende præsident Bill Clinton.

/ritzau/