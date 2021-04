USA’s Afghanistan-farvel skal hjælpe til at tøjle Kina

Når USA efter planen forlader Afghanistan senest 11. september, skal ressourcerne i stedet bruges i Asien.

USA's kommende tilbagetrækning i Afghanistan skyldes blandt andet, at landet ønsker at frigøre diplomatiske og militære ressourcer til at imødegå truslen fra Kina i Asien og Stillehavsregionen.

Det siger en ledende embedsmand i præsident Joe Bidens administration, der ønsker at være anonym.

Joe Biden annoncerede onsdag, at USA vil indlede sin militære tilbagetrækning fra Afghanistan den 1. maj. Planen er senest at være ude 11. september.

Også Natos styrker, herunder de danske, vil forlade landet.

- De største udfordringer, vi står overfor, finder sted i det vestlige stillehavsområde. Afghanistan modtog virkelig en uforholdsmæssigt stor mængde tid, fokus og opmærksomhed af det øverste lederskab, siger den amerikanske embedsmand.

USA gik ind i Afghanistan i 2001 efter en stribe angreb på amerikansk grund.

Joe Biden har, siden han blev præsident, arbejdet på at målrette den amerikanske indsats i Asien og Stillehavet for at holde snor i Kinas voksende globale magt, hvilket Biden ser som en af USA's største udfordringer de kommende årtier.

/ritzau/Reuters