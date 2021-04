USA's ambassade i Moskva skærer ned i optrappet strid

USA's ambassade i Rusland indstiller behandlinger af visa-ansøgninger fra alle, der ikke er diplomater.

Den amerikanske ambassade i Moskva vil reducere antallet af serviceydelser på dets konsulater fra den 12. maj.

Det er en reaktion på, at Rusland har indført restriktioner for ansættelse af lokal arbejdskraft. Det skriver nyhedsbureauet Interfax ifølge Reuters.

Den amerikanske ambassade i Moskva understreger samtidig, at den indstiller behandlinger af visa-ansøgninger fra alle personer, som ikke er diplomater.

I en erklæring fra ambassaden opfordres alle amerikanske statsborgere i Rusland med udløbne visa til at forlade Rusland inden 15. juni.

Den amerikanske ambassade beklager, at "den russiske regering har tvunget os til at reducere vores konsulære arbejdsstyrke med 75 procent. Vi vil bestræbe os på at hjælpe amerikanske statsborgere med så mange tjenester som muligt".

Præsident Vladimir Putin underskrev i sidste uge en lov, der reducerer antallet af lokalt ansatte på udenlandske diplomatiske missioner og i andre udenlandske institutioner. Putin gav regeringen ordre til at udarbejde en liste over "uvenlige" stater, som vil blive omfattet af restriktionerne.

Tidligere på måneden udviste USA ti diplomater fra Rusland. Årsagen er, at russerne blandede sig i valget i USA.

Kort efter svarede Rusland igen ved at sende ti amerikanske diplomater ud af landet.

/ritzau/Reuters