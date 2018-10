USA's bankchef taler om unik periode for USA's økonomi

Jo, vi kan godt have lav arbejdsløshed, uden at inflationen stikker af, siger USA's centralbankchef.

Chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, siger, at udsigterne for USA's økonomi er "bemærkelsesværdigt positive".

Han taler om en "historisk sjælden" periode med ultralav arbejdsløshed og lave priser.

Ordene falder tirsdag aften i en tale i Boston, Massachusetts, ved det årlige møde i National Associations for Business Economics.

Powell siger, at den nuværende situation med en arbejdsløshedsprocent på under fire ventes at holde i mindst to år endnu. Inflationen vil også være moderat, selv om der er lønstigninger.

Det er, siger centralbankchefen, "unikt, når det gælder moderne amerikanske data".

Forbundsbanken vil fortsætte med gradvist at hæve renten, forklarer han, for det skal bidrage til at holde prisstigningerne i ave.

Normalt forbindes prisstigninger med en trussel mod lav arbejdsløshed som i øjeblikket.

- Det er ikke for godt til at være sandt, siger han.

Men han tilføjer, at det vidner om, at vi lever i en usædvanlig periode.

- Denne udvikling betyder en bedre verden for husholdningerne og for erhvervslivet, der ikke længere oplever - eller endda frygter - svøben fra en høj eller skrøbelig inflation.

Manglen på frygt og centralbankers faste løfter om, at de vil holde inflationen nede, er grunden til, at prisstigninger er holdt under kontrol, mener han.

Og det er også årsagen til, at der selv under den store krise ikke kom en sejlivet deflation - altså det modsatte af inflation.

Det mulige forandrede forhold mellem inflation og arbejdsløshed har været en central del af debatten blandt økonomer siden den økonomiske krise fra 2007 til 2009.

Flere nu tidligere økonomer fra den amerikanske centralbank advarede gentagne gange om, at når arbejdsløsheden faldt, og forbundsbanken blev ved med at pumpe dollar ud i økonomien ved at opkøbe obligationer, så ville der snart komme en voldsom inflation.

Det skete ikke, og der er spekulationer om, at de økonomiske lærebøger skal skrives om.

