USA's Blinken besøger Erdogan med bøn om at bremse Gaza-krigen

Som en del af et tætpakket program under en større rundtur i Mellemøsten er USA's udenrigsminister, Antony Blinken, lørdag nået til Tyrkiet.

Her har Blinken holdt møde med Tyrkiets præsident og mangeårige politiske leder, Recep Tayyip Erdogan, i den tyrkiske storby Istanbul.

Øverst på dagsordenen var Israels krig i Gaza, skriver nyhedsbureauet Reuters. Et følsomt emne, som parterne har meget forskellige tilgange til.

USA er Israels nærmeste allierede og er generelt en afgørende militær støtte for israelerne, mens Tyrkiet med Erdogan i spidsen har været én af Israels hårdeste kritikere, siden krigen begyndte i Gaza i oktober.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blinken havde flere Gaza-relaterede budskaber med til mødet, fortæller Matthew Miller, der er talsmand for USA's udenrigsministerium.

For det første understregede Blinken behovet for, at krigen mellem Israel og den militante palæstinensiske bevægelse Hamas i Gaza ikke breder sig til resten af Mellemøsten.

Det er ikke uden grund, at der er frygt for, at det sker. Siden krigens begyndelse har Hizbollah-bevægelsen i Libanon mange gange sendt raketter ind over det nordlige Israel, og Israel har svaret igen med luftangreb.

Desuden har Houthi-bevægelsen i Yemen siden november angrebet en række fragtskibe i Det Røde Hav, fordi skibene eller deres rederier ifølge Houthierne har haft forbindelse til Israel.

Både Hizbollah og Houthi-bevægelsen bakker op om Hamas.

Desuden påpegede Antony Blinken på mødet, at der er et presserende behov for, at de gidsler, som Hamas holder fanget i Gaza, bliver frigivet, og at den humanitære hjælp til de civile i Gaza øges.

Endelig slog Blinken fast, at det er USA's ønske, at civile dødsfald som følge af krigshandlingerne så vidt muligt undgås.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den israelske hær indledte sin offensiv i Gaza som svar på Hamas' overraskelsesangreb på Israel 7. oktober, hvor 1200 personer blev dræbt og 240 blev taget til fange og ført ind i Gazastriben.

USA var herefter hurtig til at sende militærhjælp til Israel, som erklærede, at landets hær ikke helmer, før den har nedkæmpet Hamas.

Krigen har snart varet tre måneder, og ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gazastriben har den kostet flere end 22.000 mennesker livet.

Ud over at tale om den aktuelle krig i Gaza gentog Blinken, at USA ønsker, at der etableres en palæstinensisk stat, og at der er behov for at sikre varig fred i Mellemøsten, så israelere kan føle sig sikre i deres land.

USA's udenrigsminister indledte sin turné i Mellemøsten torsdag, hvor han ankom til Israel. Han skal besøge i alt otte lande samt Vestbredden i løbet af syv dage. Foruden syv lande i Mellemøsten skal han besøge Grækenland.

/ritzau/