USA's Blinken lander i Israel med liste over krav til Gaza-nødhjælp

Når Antony Blinken onsdag skal mødes med Benjamin Netanyahu i Israel, medbringer USA's udenrigsminister en liste med ting, som den israelske premierminister skal gøre for at sikre, at mere nødhjælp når Gaza.

Det fortalte Blinken tirsdag under et besøg ved et varelager i Jordan, hvorfra der skal sendes nødhjælp fra amerikanske organisationer til det krigsramte palæstinensiske område.

- Jeg kan nu rejse til Israel i morgen og sammen med den israelske regering gennemgå de ting, der stadig skal gøres, hvis det skal kunne lade sig gøre at sikre, at folk har det, de har brug for.

- Og det vil jeg gøre i morgen direkte med premierminister Netanyahu og andre medlemmer af den israelske regering, sagde Antony Blinken.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blinken er efterfølgende fløjet til Israel, hvor han allerede tirsdag aften er landet i Ben Gurion-lufthavnen uden for storbyen Tel Aviv.

Men officielt begynder besøget i Israel først onsdag.

Den første ladning med nødhjælp, der kommer direkte fra Jordan, er tirsdag sendt afsted til det nordlige Gaza. Det skal køres ind med lastbiler fra Israel via grænseovergangen Erez.

Israel åbnede midlertidigt grænseovergangen Erez i begyndelsen af april.

Få timer forinden havde USA's præsident, Joe Biden, advaret Israel mod af fare frem med samme styrke som hidtil i Gaza. Israel skulle ændre politik i forbindelse med Gaza-krigen, lød det fra præsidenten.

Artiklen fortsætter under annoncen

En voksende humanitær krise i Gaza har fået lande i både Vesten og Mellemøsten til at kræve, at Israel gør mere for at sikre, at nødhjælp når frem til indbyggerne i det palæstinensiske område.

USA's udenrigsminister besøger Israel som led i en rundtur i Mellemøsten.

Det er hans syvende rejse til regionen, siden Hamas-bevægelsen angreb Israel 7. oktober sidste år, hvorefter Israel iværksatte krigen i Gaza.

/ritzau/Reuters