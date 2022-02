USA's diplomater i Ukraine overnatter i Polen efter optrapning

Urolighederne i det østlige Ukraine er taget til, efter at Rusland har anerkendt republikker som uafhængige.

USA sender alle sine diplomater i Ukraine til Polen af frygt for deres sikkerhed.

Det udtaler den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, i en erklæring natten til tirsdag dansk tid.

- Af sikkerhedsmæssige årsager vil ansatte fra USA's ambassade i Ukraine tilbringe natten i Polen, siger Blinken.

Meldingen kommer, efter at Rusland mandag anerkendte republikkerne Lugansk og Donetsk i Østukraine som uafhængige. Anerkendelsen har mødt fordømmelse og trusler om sanktioner fra den vestlige verden.

Artiklen fortsætter under annoncen

De amerikanske ambassadeansatte er tidligere blevet flyttet fra Ukraines hovedstad, Kijev, til byen Lviv i det vestlige Ukraine.

Men nu skal de altså helt ud af Ukraine for en stund. Det oplyses ikke, hvorvidt de ansatte skal blive i Polen efter at have tilbragt natten der.

Mandag eftermiddag oplyste Udenrigsministeriet i Danmark, at der befinder sig tre danske diplomater i Lviv.

De inkluderer ambassadøren og ambassadens forsvarsattaché.

De danske diplomater arbejder normalt på den danske ambassade i Kijev, men er rykket væk fra hovedstaden på grund af risikoen for et russisk angreb.

Lviv ligger tæt ved den polske grænse i den vestlige del af Ukraine - langt fra grænsen til Rusland.

Flere andre lande - herunder Storbritannien, USA og Canada - har rykket deres ambassader væk fra Kijev.

/ritzau/AFP