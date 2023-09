USA's fanger og gidsler i udlandet mister deres bedste forhandler

Den amerikanske diplomat og mangeårige "freelance problemknuser" Bill Richardson er død. Han blev 75 år.

Det meddeler The Richardson Center for Global Engagement lørdag.

- Verden har mistet en forkæmper for dem, der på uretfærdig vis bliver tilbageholdt i udlandet, siger centrets næstformand, Mickey Bergman, ifølge Reuters.

Bill Richardson stiftede centret i 2011 som led i sine bestræbelser på at få frigivet fængslede amerikanere rundt om i verden.

Artiklen fortsætter under annoncen

I det arbejde kunne han trække på sine årtier med politisk og diplomatisk erfaring.

Blandt andet har han været USA's ambassadør i FN, medlem af Repræsentanternes Hus, energiminister i præsident Bill Clintons regering og guvernør i delstaten New Mexico i to embedsperioder.

I de seneste år har Richardson haft succes med at forhandle med lande som Nordkorea og Myanmar om at få frigivet fængslede amerikanere.

Det skete med både personlig varme og et stort talent for at forhandle. Han var både formelt udsendt af USA's regering og som problemknuser på private missioner.

Han rejste til Nordkorea gentagne gange for at forhandle om at få løsladt den unge studerende Otto Warmbier, som i 2016 var blev idømt 15 års ophold i en straffelejr.

Warmbier kom hjem til USA, men med en alvorlig hjerneskade. Han menes at være blevet mishandlet i nordkoreansk varetægt og døde kort efter hjemkomsten i en alder af 22 år.

I 2021, efter at militæret havde kuppet sig til magten i Myanmar, var det Bill Richardson, som blev sendt til landet for at forhandle med militærstyret om blandt andet at løslade den amerikanske journalist Danny Fenster.

Fenster var af en militærdomstol blevet idømt 11 års fængsel.

Bill Richardson var også involveret, da basketballstjernen Brittney Griner i december sidste år blev løsladt fra et fængsel i Rusland som led i en fangeudveksling. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tilbage i 1990'erne havde Richardson forhandlet personligt med mænd som Saddam Hussein i Irak og Fidel Castro i Cuba.

Inden "problemknuseren" begyndte at rejse verden rundt for at overbevise autokratiske ledere om at løslade amerikanske - og andre udenlandske - fanger, forsøgte han i 2008 at bliver valgte som USA's første præsident med latinamerikansk baggrund.

Det lykkedes som bekendt ikke. I stedet fik USA sin første sorte præsident i form af Barack Obama, som Richardson gav sin opbakning efter selv at have trukket sig fra primærvalgkampen.

Angiveligt overvejede Obama at vælge Richardson som sin vicepræsidentkandidat.

I stedet nominerede han ham til posten som handelsminister. Den post måtte Richardson dog takke nej til, da en efterforskning af mulig korruption tegnede sig i horisonten.

Efterforskningen resulterede aldrig i nogen sigtelse mod ham.

Richardson sov fredeligt ind i familiens sommerhus i Cape Cod i Massachusetts fredag lokal tid.

/ritzau/Reuters