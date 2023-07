USA's finansminister besøger Kina med udstrakt hånd

USA's finansminister, Janet Yellen, har fredag indledt et fire dag langt besøg i Kina. Det har hun gjort ved at opfordre sine værter til at gennemføre markedsreformer.

Hun advarer samtidig om, at USA vil bekæmpe, hvad hun betegner som Kinas "unfair økonomiske ageren".

Men finansministeren understreger samtidig, at hun er kommet til Kina for at arbejde for et "stabilt og konstruktivt forhold" mellem de to lande.

Yellens rejse til Kina er led i USA's forsøg på at komme på talefod med det kinesiske styre efter langvarige spændinger mellem de to lande. Blandt andet om det uafhængige Taiwan, som Kina gør krav på.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi tror, at det er i begge landes bedste interesse at sikre, at vi har direkte kommunikationslinjer mellem de højest placerede, siger hun.

Hendes kritiske kommentarer om Kinas økonomiske praksis falder under et møde med amerikanske virksomheder, der handler i USA.

Forinden har hun haft et møde med Kinas tidligere mangeårige økonomiske topfigur Liu He, og hun skal senere på dagen træffe premierminister Li Qiang.

Hendes besøg kommer, nogle måneder efter at USA nedskød en kinesisk vejrballon, der var på vej hen over Nordamerika.

Mistanken om kinesisk spionage fik straks den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, til at aflyse et planlagt besøg i Kina. Men USA har siden afvist, at ballonens formål var spionage.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blinken gennemførte i sidste måned det udsatte besøg. Her aftalte han med Kinas leder, Xi Jinping, at de to stormagters rivalisering ikke må drive dem ud en åben konflikt.

Præsident Joe Bidens klimaudsending, John Kerry, ventes at komme til Kina i næste måned.

Biden selv vil muligvis mødes med præsident Xi i september, når begge lande deltager i et G20-topmøde i Indien. En anden mulighed er et topmøde blandt stater ved Atlanterhavet i november. Det finder sted i San Francisco i USA.

/ritzau/Reuters