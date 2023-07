USA's finansminister melder om fremgang i forholdet til Kina

USA's finansminister, Janet Yellen, siger, at ti timers bilaterale møder med højtstående kinesiske embedsfolk de seneste dage har været "direkte" og "produktive".

De har også hjulpet til at stabilisere det ofte usikre forhold mellem de to lande, siger hun ved afslutningen af hendes fire dage lange besøg i Kinas hovedstad, Beijing.

Yellen, der forlader Beijing søndag, siger på et pressemøde, at USA og Kina fortsat er på kant med hinanden, når det kommer til en række problemstillinger.

Hun udtrykker dog en tro på, at hendes besøg har hjulpet i forhold til USA's ambition om at "få forholdet mellem USA og Kina på et mere sikkert grundlag".

Artiklen fortsætter under annoncen

- USA og Kina har betydelige uenigheder, siger Yellen til journalister på USA's ambassade i Beijing.

Hun bruger det, som USA kalder "uretfærdige økonomiske praksisser" og nylige straffe mod amerikanske virksomheder som eksempler.

- Men præsident Biden (USA's præsident, Joe Biden, red.) og jeg ser ikke forholdet mellem USA og Kina gennem en ramme af magtkamp. Vi tror på, at verden er stor nok til, at begge vore lande kan trives, siger Yellen.

Yellens besøg i Kina er den amerikanske regerings seneste forsøg på at reparere på forholdet mellem verdens to største økonomier. Forholdet har været udfordret af problemstillinger som Taiwan og teknologi.

Artiklen fortsætter under annoncen

USA's udenrigsminister Antony Blinken besøgte Beijing i sidste måned. Samtidig ventes USA's klimaudsending, John Kerry, at besøge Beijing i august.

Yellen siger, at hendes formål med turen var at etablere og udbygge forholdet til Kinas nye økonomiske hold, mindske risikoen for misforståelse og brolægge vejen for samarbejde på områder som klimaforandringer og gæld.

- Jeg mener, at vi har gjort fremskridt, og jeg tror, at vi kan have et sundt økonomisk forhold, der er til gavn for både os og resten af verden, siger hun og tilføjer, at hun forventer mere kommunikation mellem landene.

/ritzau/Reuters