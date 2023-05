USA's finansminister: Statskassen kan lammes 1. juni

USA's finansminister, Janet Yellen, opfordrer Kongressen til at hæve eller suspendere gældsloft, så landet kan blive ved med at betale sine udgifter.

Ellers kan statskassen blive lammet 1. juni.

Det skriver den amerikanske avis The New York Times.

Meldingen kommer, mens der endnu er strid om det amerikanske gældsloft, som det republikanskledede Repræsentanternes Hus med et smalt flertal har stemt for at hæve. I vedtagelsen er en række besparelser.

Det Hvide Hus med demokratiske præsident Joe Biden i spidsen siger imidlertid, at forslaget ikke har en chance for at blive lov.

Ifølge Demokraterne vil besparelserne gå hårdt ud over arbejderfamilier, men til gengæld komme olie og gasindustrien til gavn.

Finansministerens advarsel understreger vigtigheden af, at de to fløje i amerikansk politik når til enighed, så situationen gør mindst muligt skade på landets økonomi og de finansielle markeder.

Mens tiden løber, er det forventet, at Joe Biden vil mødes med den republikanske formand for Repræsentanternes Hus.

