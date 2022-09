USA's flåde melder sig klar med bistand ved gaslækager

Højtplaceret amerikansk officer siger, at det endnu er for tidligt at sige, om der har været sabotage.

Den amerikanske flåde står klar med støtte og assistance til dets allierede og partnere i forbindelse med de tre lækager på gasledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2 ud for Bornholm og det sydøstlige Sverige.

Det oplyser kaptajn Tamara Lawrence, der er talsperson for USA's flådestyrke for Europa og Afrika, i en e-mail.

- Vi står klar til at give støtte og assistance i tæt koordination med vore allierede og partnere, hvis det bliver nødvendigt, siger hun.

USA mener, det er for tidligt at konkludere, at der er tale om sabotage på de to gasledninger.

- Mange af vore partnere, tror jeg, har besluttet sig for eller tror på, at det er sabotage. Jeg er bare ikke ved det punkt, hvor jeg kan fortælle jer, om det er det ene eller det andet, siger en højtstående officer i USA's hær.

Rusland er fra mange sider blevet beskyldt for at stå bag lækagerne på gasledningerne.

Krigen i Ukraine har medført, at der ikke længere sendes gas fra Rusland til Tyskland og Europa gennem de to gasledninger.

Rusland har omvendt peget på USA som en mulig skyldig.

- Vi er absolut ikke involveret, siger den amerikansk officer.

/ritzau/Reuters