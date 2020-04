USA's flådeminister trækker sig efter fyring af kaptajn

Den amerikanske flådeminister forlader posten, efter at han kritiserede fyret kaptajn for hangarskib.

USA's fungerende flådeminister, Thomas Modly, har indgivet sin afskedsbegæring efter en kontroversiel afskedigelse af den øverstkommanderende for et hangarskib.

Kaptajn Brett Crozier blev afskediget som chef for hangarskibet "Theodore Roosevelt" i sidste uge.

Det skete, efter at han i et brev havde advaret om sin besætnings sikkerhed under virusudbruddet og krævet, at de mange tusinde søfolk under hans kommando fik lov til at forlade skibet for at forhindre smittespredning.

Brevet blev lækket til medier, hvorefter Crozier blev afskediget med den begrundelse, at flåden havde mistet tilliden til ham.

USA's forsvarsministerium, Pentagon, mente også, at kaptajnen med sit krav om at evakuere besætningen og sætte den i karantæne havde skabt unødig panik.

Besætningen på næsten 5000 personer bakkede dog om Crozier, og da den afskedigede kaptajn gik fra borde i en havn på øen Guam, blev han hyldet som en helt.

Flere demokrater i Kongressen var også utilfredse med Thomas Modlys håndtering af sagen.

Mandag voksede kritikken af Modley, efter at han havde holdt en tale til besætningsmedlemmerne om bord på "Theodore Roosevelt".

I talen sagde han, at Crozier enten var for "naiv eller for dum" til at have ansvaret for dem.

Modley gav også udtryk for, at Crozier var klar over, at hans brev ville blive lækket, og at det var forræderi.

Medleys udtalelser blev mødt af buh-råb fra besætningen, og da talen senere samme dag blev lækket til medier, undskyldte Thomas Modley i et offentligt brev sine udtalelser over for kaptajn Crozier.

- Jeg mener ikke, at kommandør Brett Crozier er naiv eller dum. Jeg anser og har altid anset det modsatte for at være tilfældet, skrev Modley.

Ifølge CNN blev Modley tvunget af forsvarsminister Mark Esper til at skrive brevet.

Mark Esper har tirsdag accepteret Modlys tilbagetræden og udnævnt en afløser.

Omkring 230 besætningsmedlemmer om bord på hangarskibet er smittet af coronavirusset. Brett Crozier er også testet positiv for Covid-19.

