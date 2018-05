USA's FN-ambassadør: Israel udviste tilbageholdenhed

Mindst 60 palæstinensere blev dræbt, og tusinder blev såret under uroligheder efter ambassadeåbning.

I en tale ved et møde i FN's Sikkerhedsråd om volden ved Israels grænse til Gaza siger den amerikanske FN-ambassadør, Nikki Haley, at "intet land i dette råd ville handle med mere tilbageholdenhed, end Israel gjorde".

Nikki Haley roser Israel for at have udvist tilbageholden over for den palæstinensiske gruppe Hamas, som "i årevis har opildnet til vold - længe før USA besluttede at flytte dets ambassade til Jerusalem."

Mødet i Sikkerhedsrådet finder sted, efter at israelske styrker har dræbt over 60 palæstinensere under uroligheder på grænsen til Gaza.

Tusinder blev såret under urolighederne, som eskalerede voldsomt mandag, da USA's nye ambassade i Jerusalem blev indviet.

Mandagens mange dødsfald har fået flere lande til at hjemkalde ambassadører.

Det var den blodigste dag i den israelsk-palæstinensiske konflikt siden krigen i Gaza i 2014.

Israel hævder, at landet blot forsvarer sine grænser og anklager Hamas, som styrer Gazastriben, for at bruge protesterne som røgslør for angreb.

/ritzau/Reuters