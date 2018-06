USA's førstedamer kræver internering af migrantbørn stoppet

Lige fra 90-årige Eleanor Rosalynn Carter til 48-årige Melania Trump lyder kritikken af USA's migrantpolitik.

De fem kvinder, som er gift med en tidligere eller nuværende amerikansk præsident, står sammen i et opgør med USA's migrantpolitik.

De fire tidligere førstedamer støtter USA's førstedame, Melania Trump, i, at det skal være slut med at adskille børn og placere dem i interneringslejre.

Siden maj er 2342 børn blevet adskilt fra deres forældre ved Mexicos grænse, da de sammen med deres forældre har forsøgt at krydse grænsen ulovligt. Det viser de seneste officielle tal.

Siden Melania Trump i weekenden i en sjældent åbenhjertig kommentar kritiserede det aktuelle og politisk sensitive emne, har det taget fart. Senest har FN-organisationen UNHCR meldt sig med fordømmelse.

Langt mere usædvanligt er det, at alle de tidligere førstedamer kritiserer den aktuelle amerikanske politik.

Laura Bush, som er gift George W. Bush, er skarp i sin fordømmelse.

- Jeg bor i en grænsestat. Jeg værdsætter behovet for at forstærke og beskytte vore internationale grænser. Men denne nultolerance er grusom. Den er uanstændig. Den knuser mit hjerte, skriver Bush i Washington Post.

Også den yngste af de tidligere amerikanske førstedamer, Michelle Obama, støtter forsøget på at gøre op med praksis ved grænsen.

- Af og til overskrider sandheden partiskel, skriver Obama på Twitter.

Hillary Clinton, som var præsident Donald Trumps rival under valgkampen, pointerer, at hverken politisk vedtagne eller religiøse love giver mandat til at tage migrantbørn fra forældre.

- Vi er et bedre land end et, der splitter familier, sagde Clinton under et forum for kvinder i New York.

Den ældste af de nulevende og tidligere førstedamer, 90-årige Eleanor Rosalynn Carter, kalder regeringens politik skammelig.

- Den aktuelle politik og praksis med at fjerne børn fra deres forældre ved grænsen til Mexico er uværdig og en skamplet på vort land, siger Carter.

/ritzau/AP