USA's første sydstat stemmer for at afskaffe dødsstraf

Et flertal af Virginias politikere har stemt for at afskaffe dødsstraf. Kun guvernørens underskrift mangler.

Virginia er snublende nær at blive den første af USA's sydstater til at afskaffe brugen af dødsstraf.

Det står klart, efter at det andet af de to kamre i delstatens lovgivende forsamling fredag stemte for at stoppe praksissen, to dage efter at delstatens senat gjorde det samme.

Dermed mangler bare en underskrift fra delstatens demokratiske guvernør Ralph Northam, hvilket han har lovet at give.

Virginia er ellers den delstat i USA, der historisk har henrettet flest fanger. Delstaten har i alt henrettet 1390 personer siden år 1608. Den seneste henrettelse fandt sted i 2017.

Beslutningen er et tegn på, at tilslutningen til dødsstraf generelt er faldende i USA.

Ifølge en meningsmåling fra Gallup er den offentlige støtte til dødsstraf faldet fra 80 procent i 1990 til 55 procent i 2020.

På det seneste er debatten om dødsstraf dog blusset op igen. Det skyldes især, at tidligere præsident Donald Trump sidste år genoptog føderale henrettelser efter en pause på 17 år.

Her blev i alt 13 personer ifølge BBC henrettet af regeringen på ganske få måneder - heriblandt seks personer efter præsidentvalget 3. november.

Under valgkampen sagde nuværende præsident Joe Biden, at han vil arbejde for at afskaffe dødsstraf på føderalt niveau. Han opfordrede samtidig alle USA's delstater til at gøre det samme.

Flere demokratiske medlemmer af Virginias lovgivende forsamling, hvor Demokraterne har flertallet i begge kamre, sagde i forbindelse med afstemningen, at de var for at afskaffe dødsstraf, fordi den bliver brugt mod den sorte del af befolkningen i en uforholdsmæssig stor grad.

Andre mente, at risikoen for at henrette uskyldige er for stor.

Dødsstraf er stadig tilladt i 28 ud af USA's 50 delstater.

Flere delstater heriblandt Californien har dog midlertidigt forbudt at bruge straffen.

