USA's forsvarschef: Krigen i Ukraine slutter ikke i år

Der er ikke udsigt til, at krigen i Ukraine slutter i år.

Sådan lyder vurderingen fra USA's forsvarschef Mark Milley i et interview med det amerikanske medie Defence One fredag.

- Zelenskyj har flere gange sagt, at det ukrainske mål er at smide alle russere ud af det russiskbesatte Ukraine, og det er en signifikant militæropgave, siger han og fremhæver, at der fortsat er et par hundredtusinder russere i landet.

- Jeg siger ikke, at det ikke kan gøres. Jeg siger bare, at det er en svær opgave.

Desuden sagde den amerikanske forsvarschef, at Rusland har fejlet både strategisk og operationelt, og "nu fejler de også taktisk".

Under interviewet blev Mark Milley også spurgt ind til, om de langtrækkende ATACMS-missiler ville indgå i en kommende donationspakke til Ukraine.

ATACMS-missilerne er særligt eftertragtede, da de kan ramme mål, som er cirka 300 kilometer væk.

/ritzau/