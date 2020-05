USA's forsvarschef lægger afstand til Kina-kritik

Topgeneralen Mark Milley siger, at USA ikke har sikker viden om coronavirussets oprindelse i Kina.

Den amerikanske forsvarschef, Mark Milley, siger, at USA ikke har sikker viden om, hvorfra coronavirusset stammer i Kina.

- Kom det fra et viruslaboratorie i Wuhan, opstod det på et dyremarked i Wuhan eller opstod det et andet sted? Svaret er, at vi ikke ved det, siger Milley ifølge tv-stationen CNN.

Han tilføjer, at størstedelen af bevismaterialet tyder på, at virusset opstod naturligt og ikke var menneskeskabt.

Forsvarschefen understreger, at der indtil nu ikke foreligger "afgørende beviser", men at et helhedsbillede tyder på, at det sandsynligvis ikke har været med vilje, at coronasmitten blev udbredt.

Udtalelserne fra forsvarschefen står i stærk kontrast til udenrigsminister Mike Pompeo erklæringer i sidste uge. Pompeo sagde i et tv-interview lørdag, at beviser tydede meget stærkt på, at coronavirusset kommer fra et kinesisk laboratorie.

Pompepo sagde ikke, hvilke type beviser USA ligger inde med, og amerikanerne har ikke fremlagt bevismateriale for WHO.

Pompeo rettede hård kritik mod Kina, men han ville ikke svare på, om han mente, at coronavirusset var blevet spredt med vilje.

Præsident Donald Trump har også påstået, at virusset kommer fra et laboratorie i Wuhan.

Trump rettede tirsdag en indtrængende opfordring til Kina om at være "transparent" omkring det nye coronavirus og dets oprindelse.

CNN rapporterer, at der i Trump-administrationen er tiltagende bestræbelser på at øge kritikken af Kina på grund af pandemien.

Det kinesiske viruslaboratorie i Wuhan forsker i verdens farligste sygdomme. Det råder over den største virusbank i Asien med over 1500 virusvarianter.

Komplekset, som også rummer det første topsikrede laboratorie i Asien, blev åbnet i 2018.

Onsdag strømmede de ældste elever iført ansigtsmasker tilbage til skolerne i Kinas Hubei-provins for første gang siden januar.

