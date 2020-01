USA's forsvarsminister så ikke beviser for iranske angrebsplaner

Trump sagde, at drab på iransk general skulle stoppe angreb på ambassader. Minister har ikke set beviser.

USA's forsvarsminister, Mark Esper, siger til amerikansk tv, at han ikke har direkte beviser fra efterretningstjenester om, at Iran havde en plan om at angribe fire af USA's ambassader.

Det var disse angrebsplaner, som ifølge Donald Trump var anledning til at dræbe den iranske general Qassem Soleimani forrige fredag.

Esper siger til CBS, at han er enig med Trump i, at yderligere angreb på USA's ambassader var sandsynlige.

Men han mener ikke, at Trumps kommentarer til Fox News bygger på direkte beviser for, at Iran havde udset sig fire ambassader, som skulle angribes.

- Det, som præsidenten sagde, var, at der sandsynligvis kunne komme yderligere angreb på ambassaderne. Jeg delte det synspunk, forklarer han.

Da han bliver presset af CBS, om det var efterretningsfolk, som fremlagde konkrete beviser, svarer han:

- Jeg så ikke nogen hvad angår ambassaderne.

Efter droneangrebet mod Soleimani foran Bagdads lufthavn, som kostede den iranske general livet, har USA's regering fastholdt, at de handlede, fordi der var overhængende risiko for, at amerikanske diplomater og soldater ville blive angrebet i Irak og andre steder i Mellemøsten.

Til Fox News sagde Trump fredag, at Soleimani og Iran formentlig planlagde et angreb mod USA's ambassade i Iraks hovedstad, Bagdad.

- Vi kan fortælle jer, at det formentlig skulle være ambassaden i Bagdad. Jeg kan afsløre, at jeg tror, at det skulle have været fire ambassader.

I et andet interview - til CNN - siger Mark Esper, at regeringen havde "udsøgte efterretninger" om sandsynlige omfattende angreb på flere ambassader.

Men han siger, at det er oplysninger, som kun kan deles med "ottebanden" - en gruppe af førende medlemmer af Kongressen.

Formanden for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, demokraten Adam Schiff - og en af de otte - siger, at gruppen ikke var informeret om angreb på fire ambassader eller havde hørt de "udsøgte efterretninger".

