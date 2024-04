USA's forsvarsminister taler med Kina for første gang i 18 måneder

USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, talte tirsdag med sin kinesiske kollega, Dong Jun, over en videoforbindelse.

Det er den første væsentlige samtale mellem de to supermagters forsvarsledere i næsten 18 måneder. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De diskuterede blandt andet "forsvarsrelationer", lyder det fra det amerikanske forsvarsministerium i en udtalelse. De kom også rundt om "regionale og globale sikkerhedsudfordringer".

Austin understregede også behovet for fortsatte direkte militære kommunikationslinjer, lyder det.

I november sidste år blev landene enige om at genoptage sådanne kommunikationslinjer.

Den kommunikation skulle indebære arbejdsmøder mellem de to landes forsvarsministerier.

Kina brød kommunikationslinjerne, efter den daværende formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, i 2022 besøgte Taiwan.

Taiwan har i praksis fungeret som en selvstændig nation siden 1949. Men Kina mener, at Taiwan er en kinesisk udbryderprovins.

Kina udfører jævnligt militærøvelser i Taiwanstrædet, som adskiller Taiwan fra det kinesiske fastland. Øvelserne bliver opfattet af Taiwan og Vesten som militære provokationer.

Netop Taiwan blev også drøftet på det virtuelle møde mellem Lloyd Austin og Dong Jun.

- Dong Jun understregede, at Taiwan-spørgsmålet er helt centralt i Kinas kerneinteresser, udtaler det kinesiske forsvarsministerium.

Og Kinas kerneinteresser "må absolut ikke skades", lyder det.

Den kinesiske minister opfordrede til "større tillid" mellem de to lande.

USA har også kritiseret Kina for landets fremfærd i Det Sydkinesiske Hav.

Men USA bør "anerkende Kinas faste position, respektere Kinas territoriale suverænitet og maritime rettigheder og interesser i Det Sydkinesiske Hav", lyder det.

Ifølge CNN har flere nationer, herunder Kina, proklameret Det Sydkinesiske Hav som deres territorium.

I løbet af de seneste to årtier har Kina besat en række rev og atoller - ringformede koraløer - langt fra landets kystlinje på tværs af Det Sydkinesiske Hav. Kina har også bygget militære installationer som landingsbaner og havne.

Men andre lande som Filippinerne mener, at den slags handlinger krænker deres suverænitet og overtræder maritim lovgivning, skriver CNN.

Det mener USA også. Derfor er der bekymring for, at havet bliver et stridspunkt mellem de to supermagter.

