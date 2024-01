USA's forsvarsministers indlæggelse holdt skjul for selv vikaren

Den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austins indlæggelse har været hemmeligholdt i en langt højere grad, end det tidligere har været oplyst for offentligheden.

Det har amerikanske embedsmænd oplyst søndag amerikansk tid.

Den 70-årige minister blev indlagt nytårsdag på grund af kraftige smerter efter en behandling foretaget 22. december. Årsagen til behandlingen er endnu ukendt.

Austin sidder næstefter USA's præsident, Joe Biden, i toppen af det amerikanske militærs kommandovej.

Dermed kræver forsvarsministerens jobmæssige forpligtelser, at han er tilgængelig med øjeblikkelig varsel til at tage sig af diverse nationale kriser.

Det gælder blandt andet, at Lloyd Austin altid skal være i stand til at indgå i sikker kommunikation med andre højtstående amerikanske ledere - eksempelvis i tilfælde af et potentielt atomangreb. Noget, der ikke er muligt fra en seng på en intensivafdeling.

Kathleen Hicks, der er viceforsvarsminister, har 2. januar overtaget nogle af Austins arbejdsopgaver fra sin ferie i Puerto Rico, har en embedsmand oplyst.

Hicks blev dog kun oplyst, at Lloyd Austin ville være utilgængelig frem til 4. januar, har tre embedsmænd oplyst til Reuters.

Det er angiveligt samme dag, som Biden og flere andre højtstående personer i Det Hvide Hus blev orienteret om Lloyd Austins indlæggelse, har fem embedsmænd oplyst.

Ifølge det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, skyldes den manglende orientering om Lloyd Austins situation, at ministerens ledende medarbejder selv har været fraværende på grund af sygdom.

I en udtalelse lørdag har ministeren selv oplyst, at han tager det fulde ansvar for hemmeligholdelsen af sin indlæggelse.

Lloyd Austin var søndag amerikansk tid endnu indlagt, men var i bedring og ved godt mod, har Pentagon oplyst.

/ritzau/Reuters