USA's handelsminister hylder vigtigheden af forholdet til Kina

Det er af yderste vigtighed, at USA og Kina, verdens to største økonomier, har et stabilt økonomisk forhold til hinanden.

Sådan lyder det mandag fra den amerikanske handelsminister, Gina Raimondo, der har påbegyndt et tre dage langt besøg i Kina.

- Det er et kompliceret forhold. Det er et udfordrende forhold. Selvfølgelig er vi uenige om visse anliggender. Jeg tror, vi kan opnå fremgang, hvis vi er direkte, åbne og praktiske, siger hun.

Under besøget skal hun mødes med ledere fra Kina og handelsindustrien i hovedstaden Beijing.

Artiklen fortsætter under annoncen

Landene har årligt samhandel for over 700 milliarder dollar. Det svarer til omkring 4800 milliarder kroner.

Efter planen skal hun mødes med sin kinesiske modpart, handelsminister Wang Wentao, senere mandag.

Den amerikanske regering har på det seneste gjort meget for at reparere forholdet til Kina, der særligt har været udfordret af to forskellige tilgange til Taiwan.

Autoritære Kina anser Taiwan som en del af sit territorium trods stærk modstand fra den demokratisk valgte regering på den selvstyrende ø.

Taiwans uafhængighedskamp bakkes i store træk op af USA, der dog officielt har en såkaldt et-Kina-politik.

Det dækker over en accept af, at der reelt kun findes ét Kina bestående af det kinesiske fastland og Taiwan.

Artiklen fortsætter under annoncen

USA's finansminister, Janet Yellen, besøgte i juli også Kina og meldte her om fremgang i forholdet mellem de to lande.

- USA og Kina har betydelige uenigheder. Men præsident Biden (USA's præsident, Joe Biden, red.) og jeg ser ikke forholdet mellem USA og Kina gennem en ramme af magtkamp. Vi tror på, at verden er stor nok til, at begge vore lande kan trives, lød det fra Yellen.

USA anklager dog fortsat Kina for "uretfærdige økonomiske praksisser".

En anden højtstående amerikansk diplomat, udenrigsminister Antony Blinken, besøgte også tidligere på året Kina.

Det skete, efter at besøget tidligere var blevet udskudt som følge af, at USA havde nedskudt en kinesisk vejrballon mistænkt for at bedrive spionage over Nordamerika.

/ritzau/Reuters