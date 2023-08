USA's handelsminister: Kina er uinvesterbar for virksomheder

Den amerikanske handelsminister, Gina Raimondo, siger under sit besøg i Kina, at amerikanske virksomheder klager over, at det er blevet sværere at investere i Kina.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Hun peger på bøder og andre indgreb, der har gjort det risikofyldt at drive forretning i verdens andenstørste økonomi.

Kommentaren faldt, mens ministeren talte med journalister på en togtur mellem Beijing og Shanghai.

Udtalelsen giver et mere dystert billede af, hvordan amerikanske virksomheder ser på Kina og er det mest direkte, som Raimondo har udtalt på sin rejse.

- I stigende grad hører jeg fra amerikanske virksomheder, at Kina er uinvesterbar, fordi det er blevet for risikabelt, siger hun.

- Så virksomheder kigger efter andre muligheder. De kigger efter andre lande. De kigger efter andre steder at tage til, siger ministeren.

Tidligere har Raimondo i forbindelse med turen udtalt sig om, at USA vil samarbejde med Kina om at løse klimakrisen.

Handelsministeren er den seneste fra den amerikanske præsident Joe Bidens regering til at besøge Kina i et forsøg på at styrke kommunikationen mellem de to lande.

Især handel- og forsvarspolitik er på dagsordenen.

Også kunstig intelligens og fentanyl-krise er vigtige punkter for den amerikanske ministers besøg.

- Der er ingen andre områder af global interesse som klimaforandringer, kunstig intelligens, fentanylkrise, hvor vi vil samarbejde med jer som to globale magter for at gøre det, der er rigtigt for hele menneskeligheden, har Gina Raimondo udtalt under sit besøg i Kina.

/ritzau/