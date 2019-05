USA's handelsunderskud over for Kina er faldet i fem år

USA's politisk følsomme handelsunderskud i forhold til Kina er faldet til 20,7 milliarder dollar.

USA's handelsunderskud i forhold til Kina, som præsident Donald Trump har megen fokus på i sin "America First"-kampagne, er faldet til det mindste niveau i fem år.

Det skyldes især en markant stigning i den amerikanske eksport i marts. Det viser tal fra handelsministeriet i USA på et tidspunkt, hvor Trump har truet med, at de ti procents ekstra told, som USA allerede har indført på kinesiske varer til en værdi af 200 milliarder dollar, vil stige til 25 procent.

USA's præsident har den seneste tid skærpet retorikken mod Kina forud for afgørende forhandlinger i handelsstriden mellem de to lande torsdag eller fredag.

Kina har advaret om, at det vil gengælde indførelsen af nye toldsatser.

USA's politisk følsomme handelsunderskud i forhold til Kina faldt 16,2 procent til 20,7 milliarder dollar (138 milliarder kroner). Det er det laveste niveau siden marts 2014.

Desuden faldt importen fra Kina - verdens næststørste økonomi efter USA, med 6,1 procent. Eksporten til Kina steg 23,6 procent.

Kina afviste tidligere torsdag beskyldninger fra den amerikanske præsident om, at landet skulle have brudt løfter i handelssamtalerne mellem de to lande og vil ikke "kapitulere over for noget pres".

Det siger det kinesiske handelsministeriums talsmand, Gao Feng, på et pressemøde, forud for at parterne tager hul på muligvis afgørende forhandlinger i Washington.

- Den kinesiske side har holdt sine løfter, og det har ikke ændret sig, siger talsmanden på pressemødet i Kinas hovedstad, Beijing.

- Kina vil ikke kapitulere over for noget pres, og vi har viljen og evnen til at forsvare vores egne interesser.

Tidligere på ugen bekræftede USA's topforhandlere, at USA er indstillet på at indføre forhøjede toldsatser med virkning fra fredag denne uge, som Trump advarede om i weekenden.

Talsmanden for det kinesiske handelsministerium siger torsdag, at hvis det sker, vil der komme et "nødvendigt modsvar" fra Kina. Han oplyser ikke noget om, hvad det vil bestå i.

Aktiemarkeder i Europa og Asien faldt igen torsdag på grund af handelsstriden.

/ritzau/Reuters