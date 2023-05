USA's højesteret blokerer for dødsstraf af 60-årig mand

Højesteretten i USA har blokeret for henrettelsen af en indsat på dødsgangen i delstaten Oklahoma.

Det drejer sig om 60-årige Richard Glossip, der fredag fortalte sin historie til det amerikanske medie NBC News.

Glossip mener selv, at han er uskyldig. Oklahomas statsanklager har givet Glossip medhold i, at anklagen mod ham er rejst på svagt grundlag.

Han er anklaget for at have arrangeret drabet på sin chef på et motel, hvor han tidligere har været ansat.

Artiklen fortsætter under annoncen

Glossips dødsstraf var planlagt til 18. maj, men vil ikke blive gennemført, mens hans sag nu færdigbehandles.

I et interview udgivet kort før afgørelsen kom siger han, at han håber, at hvis han bliver henrettet, vil hans død være den sidste og "stoppe det fra at ske for nogle andre nogensinde i USA", skriver NBC News.

- Vi har dynger af beviser, der beviser min uskyld, siger Richard Glossip til mediet.

- De ønsker mig stadigvæk død. Og det er en skræmmende ting at sidde her og være nødt til at se i øjnene, at de har en chance for at ændre det. De har en chance for at gøre det rigtige. Men alligevel ønsker de ikke det, siger Glossip.

/ritzau/