USA's Højesteret giver sorte vælgere sejr i Louisiana

I den amerikanske delstat Louisiana vil der ved næste midtvejsvalg formentlig være to valgdistrikter, hvor flertallet af vælgere er sorte amerikanere.

USA's Højesteret har mandag aften dansk tid afvist Republikanernes forsøg på at få indført et nyt kort over valgdistrikter, hvor størstedelen af delstatens sorte indbyggere ville være blevet samlet i ét valgdistrikt og ellers spredt ud i andre valgdistrikter, hvor der var et klart flertal af hvide vælgere.

Valgdistrikterne til USA's midtvejsvalg, hvor medlemmerne af Kongressen vælges, bliver genoptegnet hvert tiende år for at afspejle ændringer i befolkningssammensætningen.

Det er delstaternes egne kongresser, som optegner valgdistrikterne. I Louisiana har Republikanerne flertal i Kongressen.

Artiklen fortsætter under annoncen

De vedtog det nye valgkort i 2021. Delstatens guvernør, Jon Bel Edwards, som er demokrat, nedlagde veto mod kortet, men det kunne den delstatslige Kongres afvise med et kvalificeret flertal.

Siden har sagen om kortet verseret i det amerikanske retssystem, indtil den altså endte ved Højesteret, som gav Demokraterne og en række sorte borgerrettighedsforkæmpere medhold.

/ritzau/Reuters