USA's højesteret standser konkurs for selskab bag opioidkrise

USA's højesteret har torsdag sat Purdue Pharmas konkursproces på pause for at lade den amerikanske regering udfordre konkursaftalens lovlighed.

Purdue Pharma står bag lægemidlet Oxycontin, der anses for at være en af de helt store syndere bag opioidkrisen i USA.

Den aftale, der er fremsat, ville beskytte Purdues ejere, den velhavende Sackler-familie, mod sagsanlæg om familiens rolle i den opioidepidemi, der raser i USA.

Domstolen siger, at konkursaftalen i december skal drøftes i september.

Under aftalen ville Purdues ejere få immunitet i bytte for at betale op til seks milliarder dollar for at indgå forlig i tusindvis af søgsmål.

De er anlagt af delstater, hospitaler, folk, der er blevet afhængige, og andre, der har sagsøgt selskabet over dets misvisende markedsføring af det stærke smertestillende middel Oxycontin.

/ritzau/Reuters