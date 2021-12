USA's højesteret tager hul på omstridt sag om abort

USA's øverste domstol kan være på vej til at indskrænke retten til abort.

Højesteret tog onsdag hul på en debat om, hvorvidt delstaten Mississippi skal have lov til at beholde en omdiskuteret ny abortlov. Loven forbyder abort efter 15. uge af graviditeten.

Spørgsmålet, der nu er indbragt for USA's højesteret, kan underminere den eksisterende abortlovgivning og få konsekvenser for hele landet.

Den ses som den vigtigste sag om abort i USA i årtier.

Uden for højesterets bygning i Washington var demonstranter samlet, da de ni dommere indledte debatten.

Mississippis statsadvokat, Scott Stewart, bad de seks konservative og tre mere liberale dommere om at opretholde delstatens lov.

Han erkender, at abort er "et vanskeligt emne". Men de enkelte delstater bør have lov at bestemme selv, mener Stewart.

Mississippi går dog videre end det. Delstaten har bedt de ni højesteretsdommere omgøre den såkaldte Roe mod Wade-afgørelse.

Det er en skelsættende afgørelse fra 1973, der sikrer kvinders adgang til abort.

Hvis dommerne støtter Mississippis abortlov, vil den afgørelse underminere Roe mod Wade, der giver mulighed for abort frem til 23. graviditetsuge.

Højesteretsdommerne virker splittede i spørgsmålet om, hvorvidt de skal lade Mississippi beholde 15-ugers grænsen. Eller om de helt skal omgøre Roe mod Wade og give delstater lov til at forbyde abort helt eller delvist, skriver New York Times.

Mindst fire af de seks konservative dommere, heriblandt to af de tre dommere, som tidligere præsident Donald Trump har udpeget, hælder mod at omgøre Roe mod Wade.

Brett Kavanaugh, der blev udpeget som højesteretsdommer af Trump, siger, at retten til abort bør besluttes af de enkelte delstater.

- Der vil være forskellige svar i Mississippi, i New York, i Alabama og i Californien, siger han.

En af de tre liberale dommere, Sonia Sotomayor, mener, at en omgørelse af Roe mod Wade-afgørelsen vil efterlade det indtryk, at domstolen er et politisk og ikke et juridisk organ.

- Kan denne institution overleve den stank, som det skaber i den offentlige opfattelse af, at forfatningen og læsningen af den blot er politiske handlinger?, spørger hun.

Striden om retten til abort deler vandene i USA.

USA's præsident, Joe Biden, siger, at han bakker op om den 48 år gamle Roe mod Wade-afgørelse om retten til abort.

- Jeg synes, at det er et rationelt standpunkt at indtage, siger han på et spørgsmål fra en journalist.

Præsidenten tilføjer, at han ikke har haft mulighed for at følge debatten i højesteret onsdag.

Højesteret ventes ikke at komme med en beslutning før juni 2022.

/ritzau/AFP