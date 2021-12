USA's højesteret tillader retssag i abortstrid i Texas

USA's højesteret siger i en afgørelse fredag, at den vil tillade, at klinikker, der tilbyder abort, retligt udfordrer en lov i Texas, som anses for at være et næsten totalt forbud mod abort.

Den omstridte lov er udarbejdet af det konservative, republikanske parti.

Afgørelsen kan få stor betydning for abortlovning i den amerikanske delstat, da højesteretsdommerne har ophævet et stop for retssager om loven ved lavere retsinstanser. Dette skridt vil sandsynligvis få en føderal dommer til formelt at blokere loven.

Der er et flertal af konservative dommere i højesteret, og et flertal af dommerne afviste den 1. september at stoppe loven.

En separat udfordring af loven, som er rejst af præsident Joe Bidens administration, er afvist af højesteretsdommerne.

USA's øverste domstol har endnu ikke truffet afgørelse i en anden stor sag om abortrettigheder fra Mississippi, som kan medføre, at de ni højesteretsdommere omgør den såkaldte Roe mod Wade-afgørelse.

Det er en skelsættende afgørelse fra 1973, der sikrede kvinder adgang til abort.

Hvis dommerne støtter Mississippis abortlov, vil den afgørelse underminere Roe mod Wade, der giver mulighed for abort frem til 23. graviditetsuge.

Højesteretsdommerne virker splittede i spørgsmålet om, hvorvidt de skal lade Mississippi beholde 15-ugers grænsen. Eller om de helt skal omgøre Roe mod Wade og give delstater lov til at forbyde abort helt eller delvist, skrev The New York Times i sidste uge.

Abortloven i Texas forbyder stort set alle former for abort efter sjette graviditetsuge. Et særligt omdiskuteret element i loven er, at abort heller ikke er tilladt i tilfælde af voldtægt eller incest.

På ganske utraditionel vis håndhæves loven af private borgere, der kan lægge sag an mod enhver, der udfører eller hjælper til med en abort.

Kritikere har kaldt den særlige opbygning af loven for et smuthul, som bevidst er designet til, at den ikke bliver efterprøvet juridisk. Dette er ændret med højesteretsafgørelsen fredag.

/ritzau/Reuters