USA's højesteret vil tage sag om Bidens vaccinekrav op

Den amerikanske højesteret har indvilget i at lade to sager om vaccinekrav køre ved retten.

Den ene sag handler om præsident Joe Bidens vaccinekrav til store virksomheder. Den anden handler om vaccinekrav til sundhedsarbejdere i USA.

I en kendelse onsdag oplyser højesteret, at den vil høre argumenter i begge sager den 7. januar, hvorefter der inden for kort tid formentlig vil falde en afgørelse.

I september besluttede Biden-administrationen, at virksomheder med 100 eller flere ansatte skal sikre, at alle medarbejdere er fuldt vaccineret mod covid-19. Alternativt skal medarbejdere testes for coronavirus hver uge.

Kravet til virksomhederne har til formål at begrænse coronasmitten og er i øjeblikket gældende i hele USA.

Imens er kravet til sundhedsarbejderne blokeret i halvdelen af USA's 50 delstater.

Bidens vaccinekrav er siden september blevet udfordret ved flere retsinstanser. Fredag i sidste uge tillod en appeldomstol dog, at kravet kunne træde i kraft.

Det fik blandt andet private virksomheder og republikanskledede delstater til at udfordre loven og bede højesteret om at blokere for den.

Vaccinekravet omfatter omkring 80 millioner amerikanske arbejdere.

Siden pandemiens begyndelse har 812.069 mennesker mistet livet med covid-19 i USA, hvor der bor 333 millioner indbyggere.

Det viser en løbende opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University i Baltimore.

Biden vil med vaccinekravet tvinge en meget stor restgruppe af voksne amerikanere til at lade sig vaccinere. Det gælder især i meget konservative områder i USA.

Højesteret i USA har et konservativt dommerflertal på seks mod tre.

/ritzau/Reuters