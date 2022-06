USA's justitsminister drøfter krigsforbrydelser med Ukraine-anklager

Merrick Garland skal drøfte samarbejde om at retsforfølge personer anklaget for krigsforbrydelser i Ukraine.

USA's justitsminister, Merrick Garland, er tirsdag i Ukraine for at drøfte retsforfølgelse af personer, der anklages for krigsforbrydelser i landet.

Det oplyser en embedsmand i det amerikanske justitsministerium.

Under sit besøg i Ukraine mødes Garland med Ukraines statsanklager, Iryna Venediktova.

De skal tale om de internationale bestræbelser for at hjælpe Ukraine med at "identificere, pågribe og retsforfølge de personer, der er involveret i krigsforbrydelser og andre grusomheder i Ukraine", siger embedsmanden.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg er her for at udtrykke USA's urokkelige støtte til det ukrainske folk midt i en uprovokeret og uretfærdig russisk invasion, sagde Garland til de forsamlede journalister, da han gik ind til mødet med statsanklageren.

- USA sender en klar besked om, at der ikke er nogen steder, hvor man kan skjule sig. Vi og vores partnere vil gøre alt for at sikre, at de ansvarlige for disse grusomheder holdes ansvarlige.

Merrick Garlands besøg i Ukraine kommer, inden at han skal deltage i et møde med europæiske justits- og indenrigsministre i Paris torsdag.

Ukrainske anklagere siger, at de har identificeret tusindvis af sager om formodede krigsforbrydelser.

Blandt de mest alvorlige sager er beskyldningerne om, at russiske soldater har dræbt adskillige civile, der lå døde i gaderne i byen Butja lidt uden for Kyiv.

Den Internationale Straffedomstol (ICC) står i spidsen for undersøgelserne af mulige krigsforbrydelser i Ukraine.

Men flere lande har sluttet sig til. I maj meddelte USA's udenrigsministerium, at der er oprettet en ny enhed, der skal efterforske og dokumentere formodede krigsforbrydelser i Ukraine, som Rusland står bag.

Rusland invaderede Ukraine 24. februar. Allerede i begyndelsen af marts indledte ICC sine undersøgelser.

/ritzau/Reuters