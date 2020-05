USA's justitsministerium dropper sag mod Trump-rådgiver

Michael Flynn blev sigtet som følge af Robert Muellers Rusland-undersøgelse. Torsdag er sagen blevet droppet.

USA's justitsministerium dropper sin sag mod præsident Donald Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn.

Det fremgår af en retskendelse ifølge det amerikanske nyhedsbureau AP.

Sagen mod Flynn er en af de mest profilerede sager, der kom ud af den særlige anklager Robert Muellers såkaldte Rusland-undersøgelse.

Den undersøgte muligt samarbejde mellem Rusland og Trump-kampagnen i 2016, hvor Donald Trump vandt det amerikanske præsidentvalg.

Der blev efter undersøgelsen rejst sigtelser mod en række personer.

Blandt dem var altså Flynn, der efter blot 23 dage som national sikkerhedsrådgiver blev fyret tilbage i februar 2017.

Flynn har efterfølgende erklæret sig skyldig i anklager om, at han løj over for FBI om forbindelser til Ruslands ambassadør i USA op til præsidentvalget, hvor Trump blev valgt ind i Det Hvide Hus.

/ritzau/Reuters