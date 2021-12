USA's justitsministerium sagsøger delstaten Texas

Det amerikanske justitsministerium har mandag sagsøgt delstaten Texas i det sydlige USA. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Texas bliver sagsøgt på grund af planer om at lave nye valgkredse, der diskriminerer stemmeberettigede sorte og latinoer.

Den amerikanske justitsminister siger ved et pressemøde mandag, at staten har overtrådt sektion to i den amerikanske valglovgivning. Ifølge den må man ikke hindre lige adgang til at stemme og deltage i den politiske proces på baggrund af race eller etnicitet.

Det er det republikanske parti, der står bag planerne for den nye opdeling af valgdistrikter til kongressen. Det sker på baggrund af en folketælling i 2020, fortæller Niels Bjerre-Poulsen, lektor i amerikansk historie og amerikansk politik på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.

- Texas har de seneste ti år haft en kraftig befolkningstilgang - særligt af latinovælgere, som overvejende stemmer demokratisk.

- Alligevel har de (Republikanerne, red.) benyttet anledningen til at tegne nye kongresdistrikter, så latinovælgerne bliver fordelt, så det ikke får større vægt i vælgermassen, siger han.

Ifølge Niels Bjerre-Poulsen udgøres 90 procent af befolkningstilvæksten af latinoer.

Det er anden gang i år, at Texas er blevet sagsøgt på baggrund af omlægninger af valgkredse. Første søgsmål kom for et par uger siden. Det skriver avisen The Washington Post.

Første søgsmål handler om ældre og handicappede, der med de nye planer får langt svære ved at stemme, fordi staten blandt andet vil fjerne muligheden for at stemme fra sin bil.

Ifølge Niels Bjerre-Poulsen sagsøger justitsministeriet og Biden-regeringen Texas, fordi der i flere republikanske stater bliver fremsat nye love, der skal gøre det svært for minoriteter og ikke-republikanske vælgere at stemme.

- Der er omkring 400 lovforslag som alle går ud på at gøre det sværere at stemme. Og måske særligt gøre det sværere for vælgergrupper, som overvejende stemmer demokratisk.

- Der er et politisk pres på Biden-regeringen for at gøre noget ved det og modvirke de republikanske forsøg på at gøre valgkortene mere gunstige for republikanerne frem mod midtvejsvalget i november næste år.

Regeringen kæmper i Kongressen med at få lovforslag stemt igennem, der skal gøre det sværere at ændre valgdistrikterne.

Derfor har Justitsministeriet valgt at lægge sag an i en konkret sag, fordi der er mulighed for at bruge stemmelovgivningen, da man diskriminerer minoritetsvælgerne, der er årsag til, at man kan lave nye valgdistrikter.

