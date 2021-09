USA's justitsministerium sagsøger Texas efter ny abortlov

Præsident Joe Bidens administration har sagsøgt Texas i et forsøg på at blokere en ny og restriktiv abortlov.

Det oplyser den amerikanske justitsminister, Merrick Garland, på et pressemøde torsdag.

Loven, der forbyder aborter efter sjette graviditetsuge, trådte i kraft i sidste uge i sydstaten. Den har mødt voldsom kritik, blandt andet fordi den heller ikke gør undtagelser af graviditeter som følge af enten voldtægt eller incest.

Demokrater i USA frygter, at retten til abort er i fare med den nye lov, hvor mange kvinder ikke nødvendigvis indser, at de er gravide før efter sjette uge.

Justitsminister Merrick Garland kalder loven for "klart forfatningsstridig".

- Denne form for brud på USA's forfatning er et brud, som alle amerikanere, uanset parti eller politik, bør frygte, siger Garland på pressemødet.

- Hvis den står ved magt, kan det blive en model for andre regioner eller delstater, tilføjer han.

USA's højesteret afviste samme dag, som loven blev indført i Texas, at blokere for det nye forbud.

Det skete med stemmerne fem mod fire. Afgørelsen bliver set som et stort tilbageslag for abortrettighederne i USA.

Formelt forbyder den nye lov alle former for abort, når et barns hjerteslag kan registreres. Det sker normalt ved omkring seks uger.

Loven er afhængig af, at borgere indberetter læger, hospitaler og andre hjælpere, der bryder loven.

Borgere kan få en belønning på mindst 10.000 dollar - svarende til 62.000 kroner - for at melde et lovbrud.

Den republikanske guvernør i Texas, Greg Abbott, har forsvaret loven og lover samtidig at "eliminere alle voldtægtsmænd".

- Texas har vedtaget en lov, der sikrer, at hvert barns liv med hjerteslag vil blive skånet fra abortens hærgen, siger Abbotts talskvinde, Renae Eza.

/ritzau/Reuters