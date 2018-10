Kavanaugh-godkendelse har trukket fronterne endnu hårdere op i USA’s ”kolde borgerkrig”

Godkendelsen af Brett Kavanaugh til højesteretsdommer i USA vil få konsekvenser for midtvejsvalget, for højesteret og for mistilliden mellem højre- og venstrefløjen og mellem kvinder og mænd

En ”kold borgerkrig”, der har taget greb om både politik og samfundsliv, er brudt ud i USA. Det konstaterede den legendariske Watergate-journalist Carl Bernstein allerede i fjor.

Siden et snævert flertal i Senatet sent lørdag dansk tid godkendte Brett Kavanaugh til ny dommer i højesteret, er fronterne i denne kolde borgerkrig trukket endnu hårdere op. Senatets godkendelse af Kavanaugh skete efter et giftigt, flere uger langt drama, som kredsede om over tre årtier gamle sexanklager mod den konservative dommer, og som fik en trykkoger af raseri til at eksplodere på tværs af politiske og kønsmæssige brudlinjer i det amerikanske samfund.

Højdepunktet i dramaet var en følelsesladet høring, hvor både Brett Kavanaugh og professor Christine Blasey Ford, der anklager ham for et voldtægtsforsøg i 1982, afgav vidneforklaring i Senatet, og udfaldet var usikkert indtil sidste øjeblik. En rapport fra forbundspolitiet FBI, der i en fem dage lang lynundersøgelse efterforskede anklagerne mod Kavanaugh, overbeviste imidlertid to af de tre uafklarede republikanske senatorer om at stille sig bag den kontroversielle dommer, og en enkelt demokratisk senator, Joe Manchin, valgte at bryde partilinjen og stemme med Republikanerne.

Godkendelsen af Brett Kavanaugh ventes at få konsekvenser for det kommende midtvejsvalg, for højesteret og for den i forvejen ekstreme polarisering i USA mellem højre- og venstrefløjen og mellem kvinder og mænd.

Balladen har givet både demokratiske og republikanske kernevælgere blod på tanden. Millioner af amerikanske kvinder – og mænd – er rasende over højrefløjens behandling af Christine Blasey Ford og over Republikanernes beslutning om at skænke en sexanklaget mand en livstidsudnævnelse til nationens øverste domstol. Dette raseri kan udløse en ”kvindebølge” ved midtvejsvalget i næste måned og hjælpe Demokraterne med at genvinde kontrollen over Repræsentanternes Hus. Godkendelsesprocessen har samtidig også mindet konservative vælgere om, hvorfor midtvejsvalget er så vigtigt, og dette ventes af valggeografiske årsager at gavne Republikanernes forsøg på at bevare partiets flertal i Senatet.