USA's lægemiddelstyrelse godkender et stik-vaccine

FDA har godkendt en vaccine mod covid-19 fra Johnson & Johnson til brug for personer over 18 år i USA.

USA's lægemiddelstyrelse, FDA, har lørdag givet en betinget godkendelse til en covid-19-vaccine udviklet af det amerikanske medicinalfirma Johnson Johnson.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters kort efter midnat dansk tid natten til søndag.

Det var ventet, at en blåstempling fra FDA var lige på trapperne, efter at et panel af rådgivere fredag enstemmigt anbefalede en godkendelse af midlet.

Vaccinen er godkendt til brug for personer over 18 år i USA.

Johnson Johnson ansøgte om en nødgodkendelse 4. februar.

I slutningen af januar konkluderede en rapport, at Johnson Johnsons vaccine, der modsat de fleste andre covid-19-vacciner kun kræver en enkelt dosis, er 66 procent effektiv over for virusset.

- Dette er en pandemivaccine, der kan gøre en forskel med en enkelt dosis, har Paul Stoffels, der er forskningschef for Johnson Johnson, tidligere sagt ifølge The New York Times.

De to andre vacciner, der allerede er blevet godkendt i USA, kræver to doser for at opnå den fulde beskyttelse mod coronavirusset.

Det gælder vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna, der har en effekt på henholdsvis 95 og 94,1 procent.

USA har indgået en aftale med Johnson Johnson om at købe 100 millioner doser af selskabets vaccine for en milliard dollar og mulighed for at købe yderligere 200 millioner doser.

/ritzau/Reuters