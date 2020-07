USA's luftfartsindustri får strammere regler for udledning

Luftfart i USA skal ifølge miljøstyrelse fremover følge globale standarder for udledning af drivhusgasser.

USA's miljøstyrelse (EPA) vil onsdag præsentere et forslag for udledningsstandarder for den kommercielle luftfartsindustri.

Det oplyser kilder med kendskab til forslaget.

Det er første gang, USA præsenterer et forslag til at regulere udledningen af drivhusgasser i luftfartsindustrien.

I 2016 fastsatte den internationale organisation for luftfart (Icao) globale udledningsstandarder. EPA's foreslåede regulering vil betyde, at USA kommer til at følge den globale standard sat af Icao.

De nye regler vil gælde nye typer af fly fra januar 2020 og flytyper, som er under produktion. Standarderne gælder ikke fly, som er i brug.

Forslaget repræsenterer "fornuftige og juridisk forsvarlige skridt for at regulere drivhusgasser og samtidig passe på amerikanske job og økonomien". Det udtaler EPA's chef, Andrew Wheeler, i en erklæring.

Luftfarten står for 12 procent af udledningen af drivhusgasser fra transport i USA. Den står for tre procent af den samlede udledning i landet.

Det er den største transportrelaterede kilde til udledning af drivhusgasser, som endnu ikke er underlagt specifikke standarder.

Ifølge EPA er det afgørende, at USA følger den globale standard for udledning sat af Icao. Ellers er der risiko for, at andre lande forbyder fly samlet i USA, hvis de ikke lever op til standarderne.

/ritzau/Reuters