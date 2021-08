USA's militær dræber selvmordsbomber i Kabul

USA har søndag udført et droneangreb i Kabul.

Angrebet var rettet mod en selvmordsbomber i et køretøj, som var på vej til et planlagt angreb mod lufthavnen. Det siger embedsmænd og en militær talsmand i Washington.

Angrebet var det andet, som er udført af USA's militær i Afghanistan, siden en selvmordsbomber fra Islamisk Stat torsdag dræbte over 100 mennesker i Kabuls lufthavn. Blandt de dræbte var 13 amerikanske soldater.

- USA's styrker gennemførte et selvforsvarsangreb med en drone på et køretøj i Kabul og eliminerede en overhængende trussel fra IS mod Kabuls lufthavn.

Det siger den militære talsmand Bill Urban fra den centrale militære kommando i Washington.

Han siger, at der ikke umiddelbart var tegn på civile sårede.

I afghansk tv var der ifølge Tass rapporter om, at to voksne og fire børn var blevet dræbt ved det amerikanske angreb.

Tv-optagelser fra Kabul viste sort røg fra et område nær lufthavnen.

USA advarede tidligere søndag om en "specifik, troværdig trussel" nær lufthavnen i den afghanske hovedstad. Amerikanske statsborgere blev opfordret til at forlade lufthavnsområdet øjeblikkeligt.

En amerikansk embedsmand sagde, at der umiddelbart efter søndagens droneangreb lød flere efterfølgende eksplosioner, hvilket indikerede, at det ramte køretøj var fyldt med sprængstoffer.

Øjenvidner og lokale medier rapporterede om en eksplosion nær lufthavnen. Længe var der uklarhed om, hvorvidt der havde været to forskellige angreb. To øjenvidner fortalte, at en raket havde ramt en bygning, men dette blev ikke umiddelbart bekræftet. Ifølge AP var det amerikanske luftangreb og et raketangreb mod en bygning nær lufthavnen øjensynligt to separate hændelser, men oplysningerne var uklare.

Torsdag ramte et dødeligt selvmordsangreb nær lufthavnen. USA's præsident, Joe Biden, advarede siden om, at et nyt angreb kunne være lige om hjørnet i Kabul.

Afghanske medier har meldt om helt op til 180 dræbte ved angrebet torsdag. Bag angrebet stod ekstremistgruppen IS-K, der er en udbrydergruppe fra IS.

Vestlige sikkerhedskilder i Kabuls lufthavn sagde søndag, at de sidste fly med civile letter inden for kort tid.

- Når processen med at få civile ud er overstået, begynder de militære styrker at forlade landet, siger kilderne.

Talibanerne siger, at deres nye styre er klar til at overtage ansvaret for lufthavnen. Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har tilkendegivet, at han sammen med den britiske premierminister, Boris Johnson, vil arbejde for, at der bliver skabt en international sikkerhedszone i lufthavnen i Kabul.

Frankrig og Storbritannien vil fremlægge forslaget ved FN's krisemøde om Afghanistan mandag.

Omkring 114.000 mennesker er blevet evakueret fra lufthavnen i de seneste uger. Folkemængden ved og omkring lufthavnen er ved at blive tyndet ud.

Frankrig har taget skridt til diskussioner med Taliban om den humanitære situation i Afghanistan og mulighederne for at få flere afghanere ud.

Tidsfristen for en tilbagetrækning af USA's militær er ved midnat mellem tirsdag og onsdag.

/ritzau/Reuters