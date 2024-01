USA's militær retter nyt angreb mod houthierne i Yemen

USA's militær har udført et nyt angreb i Yemen mod ballistiske missiler, som houthierne anvender i angreb på handelsskibe.

Det siger to unavngivne embedsmænd i USA til Reuters.

Angrebet er det seneste mod den iranskstøttede oprørsgruppe, som har rettet en række angreb mod skibe i Det Røde Hav.

Reuters' kilder, der ønsker at være anonyme, siger, at det amerikanske angreb var rettet mod fire missiler, som var beregnet til at ramme store skibe.

Artiklen fortsætter under annoncen

Houthiernes angreb og USA og Storbritanniens modangreb på gruppen har i regionen skabt øget bekymring for, om krigen mellem den militante palæstinensiske bevægelse Hamas og Israel kan blive udvidet til en større væbnet konflikt.

Bekymringen er samtidig blevet øget efter iranske angreb på mål i Irak og i Syrien.

Iran har allierede i blandt andet Libanon, Syrien, Irak og Yemen, og flere steder er uroen taget til - blandt andet ved et angreb i Irak mandag.

Ifølge Irans Revolutionsgarde var målet i Irak israelske spionhovedkvarterer i Erbil i den semiautonome kurdiske region i nord.

Irak afviser og siger, at det var en irakisk forretningsmands hjem.

I Syrien havde et andet iransk angreb til formål at ramme Islamisk Stat, som for nylig tog skylden for et angreb i Iran, der dræbte omkring 90 mennesker. Ifølge Iran spillede Israel også en rolle.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det iranske angreb har fået Irak til at hjemkalde sin ambassadør fra Irans hovedstad, Teheran.

/ritzau/Reuters